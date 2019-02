E' stato trovato senza vita dopo una battuta di pesca un 69enne, Orazio Aiello: il corpo senza vita è stato recuperato ieri sera vicino agli scogli, ad Isola delle Femmine.lo specchio d'acqua è stato battuto palmo a palmo, fino all'individuazione del pescatore, le quali cause del decesso sono ancora da accertare. L'ipotesi più accreditata è quella di un incidente: Aiello si sarebbe infatti schiantato con la sua piccola imbarcazione contro gli scogli, probabilmente dopo un malore., a partecipare alla macchina dei soccorsi anche alcune imbarcazioni private che ieri sera sono entrate in azione per rintracciare il 69enne. ricerche che si sono poi concluse nel modo peggiore, visto che non è rimasto che accertare il decesso dell'uomo. Il medico legale ha effettuato un primo esame, poi il pm di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari.