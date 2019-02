(oltre 200) presentati alla finanziaria regionale, la doppiezza

politica dei cinquestelle siciliani. Pur sapendo che non si potrà

autorizzare ulteriore spesa, proprio per i vincoli che il governo

nazionale impone alla Sicilia nel ripiano del deficit, i grillini

puntano alla propaganda fine a se stessa presentando emendamenti che

non hanno copertura per additare poi il governo Musumeci". A scriverlo in una nota

Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

fumo negli occhi che i cinquestelle sono bravi a diffondere per fare

presa sugli elettori. Ma sarebbe meglio oggi giocare a carte scoperte

visto che è il loro governo che non ci fa spalmare una parte del

deficit in trent’anni anziché in tre. La Regione Siciliana ha il fiato

corto proprio per tale questione. I grillini dovrebbero bandire la

mistificazione dalla strategia politica per impegnarsi concretamente

affinché l’esecutivo gialloverde non penalizzi la Sicilia come fa

persino con il prelievo forzoso sulle ex province ed agire bloccando

le azioni della Lega di Salvini che mirano già dal 15 febbraio ormai

prossimo a decretare maggiore autonomia alle Regioni del nord

determinando di fatto una secessione con il sud del Paese".