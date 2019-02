: la Finanziaria regionale 2019 sta abbattendo costi e spese in ogni settore, anche in quello della musica. E per il Brass group il prezzo da pagare sarebbe altissimo: la disponibilità delle casse della fondazione passerebbe da 765mila euro a 250mila., una vita spesa per (e nel) progetto della fondazione che ha sede al Real teatro Santa Cecilia, a Palermo – . Ed è una storia che si ripete, perché il Brass Group è già stato azzerato dallo scorso governo per due esercizi finanziari”. Una situazione economicamente insostenibile: tagliare circa il 65% del fabbisogno della fondazione rispetto al 2018 significherebbe la ‘morte’ delle sue attività. Nel 2013 e nel 2016, altri anni bui per l’economia del Brass group, Garsia e il cda hanno stretto i denti: la fondazione non ha chiuso, attuando un piano per ammortare i deficit accumulati. “In vista dei tagli, sarebbe come se un padre di famiglia si indebitasse per due anni, desse garanzie per pagare le spese, e poi improvvisamente non riuscisse più a farlo – dice Garsia –. Non ci rimarrebbe che portare i libri in tribunale, per il fallimento”.. A queste voci si aggiungono una settantina di unità lavorative tra collaboratori, docenti della scuola, impiegati e professionisti, con dei costi non indifferenti: “Il programma e l’organigramma della fondazione basterebbero a chiarire le idee – ironizza Garsia –, ma per rappresentare tutto in poche parole, dico che i 250mila euro che ci verrebbero destinati non sono sufficienti a pagare la dirigenza di nessun teatro che si rispetti. Poi per esempio – continua – un concerto dell’Orchestra jazz siciliana, comprese circa cinque giornate di prove e le repliche, costa in media 11-15mila euro. E parliamo solo dei concerti”., è l’amara constatazione di Ignazio Garsia. Che aggiunge: “Io ho un timore, e lo dico con estrema franchezza: che questo taglio, che non è certo del 65% per tutti, rifletta l’orientamento di una parte del parlamento siciliano più ‘oscurantista’, conservatrice, tendente al mantenimento di uno status: quello precedente ai nuovi linguaggi musicali, tra cui il jazz. Quando si tratta di innovare qualcosa è come se si trattasse di togliere qualcosa agli altri, alla ‘musica bella’; ma chi chi ha il diritto di decidere quale sia?”. Il riferimento è, nuovamente, ai rapporti con la politica regionale del passato: “Durante lo scorso governo c’erano insistenze volte a contenere la fondazione nell’ordine dei 250mila euro, e lo stesso a dicembre scorso durante le variazioni di bilancio; così sembra che sia anche nel 2019. Intanto il Brass group ha debiti per i due esercizi futuri, e coi tagli il piano d’ammortamento non funzionerebbe più”.. “Se si andassero a vedere quante sono le giornate lavorative destinate ai musicisti siciliani – dice – si penserebbe ‘Ma qual è il senso di tutto questo?’. Paragonando retribuzioni o di condizioni di lavoro – prosegue –, oggi un violinista può aspirare a un posto in un’orchestra sinfonica, mentre un jazzista diplomato al conservatorio è destinato a suonare in un sushi bar. I ‘poveri della musica’ sono i jazzisti: siamo gli ultimi e precari a vita”.: “Le domande che mi sto ponendo, le porrò anche in altre sedi – annuncia Garsia –. Aspetto la Finanziaria, ma dopo chiederò delle audizioni alle commissioni Cultura, Lavoro e Bilancio. Sono certo però che si tratti di questioni tecniche, e se Roma autorizza lo spalmamento in trent’anni queste somme dovrebbero rientrare”.: nel 2016, per sensibilizzare e far ricredere il governo regionale su un taglio di 300 mila euro al Brass group, il musicista. In quell’occasione, tra le altre cose aveva detto: “Per la Regione Siciliana il jazz e la Fondazione Brass non hanno gli stessi diritti di altre orchestre”. Oggi la musica non sembra cambiata.