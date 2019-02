da un passeggero a un addetto alla portineria del parcheggio di piazza Cairoli, a Palermo, il quale ha preso il bancomat trovato dentro lo zaino e ha sottratto dal conto 500 euro.

dopo lunghe indagini che hanno portato alla denuncia di T.M.A., accusato di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. Il proprietario dello zaino, un ragazzo, è tornato indietro per cercare lo zaino e l'autista gli ha detto che in signore l'aveva consegnato a un addetto al parcheggio.Ma in uno sportello del vicino corso dei Mille erano stati prelevati 500 euro. Le immagini hanno ripreso l'impiegato del parcheggio che, messo alle strette, ha ammesso di avere prelevato i soldi. Lo zainetto con il resto del contenuto è stato trovato nei pressi di piazza Cairoli.