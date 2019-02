SANTA TERESA DI RIVA - I carabinieri hanno arrestato a Santa Teresa di Riva (Me) una giovane madre romena, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La donna ubriaca stava maltrattando una bambina e all'arrivo dei carabinieri ha sollevato la piccola dal passeggino scagliandola contro i militari che l'hanno presa al volo in modo che non cadesse per terra e riportasse conseguenze più gravi. La bimba è stata poi affidata ai servizi sociali del Comune di Santa Teresa di Riva. La romena ha anche aggredito un carabiniere spingendolo a terra.