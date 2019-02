, il più votato della lista di centrosinistra Democratici e Popolari alle ultime elezioni amministrative, con oltre 3.500 preferenze, aderisce a Fratelli d'Italia e sarà tra i candidati alle prossime europee di maggio.

, si tratta di un ritorno perché i primi passi in politica li aveva mossi con Alleanza nazionale, partito con il quale è stato eletto nel 2003 a Sala delle Lapidi con 1.191 preferenze. Il passaggio, che ancora deve essere formalizzato, è avvenuto nel corso di una riunione nei giorni scorsi, a Roma, alla quale erano presenti la leader di FdI Giorgia Meloni, il presidente Ignazio La Russa, la deputata palermitana Carolina Varchi e il deputato nazionale Francesco Lollobrigida, uno dei più stretti collaboratori della Meloni. Scarpinato, pluridecorato per missioni umanitarie in tutto il mondo, nell'agosto 2009 è stato nominato consigliere d'amministrazione del Teatro Biondo Stabile di Palermo, diventandone anche vice presidente.. Poi la decisione di aderire a Ncd di Alfano e Cascio, e successivamente la decisione di schierarsi con Dore Misuraca, alfaniano, a sostegno dell'attuale sindaco Leoluca Orlando, che pochi giorni fa aveva chiuso le porte ad un eventuale ingresso in giunta comunale di un rappresentante della lista Democratici e Popolari per il prossimo rimpasto che si preannuncia imminente. Scarpinato costituirà il gruppo con Mimmo Russo, anche lui eletto in una delle liste che sostenevano Orlando, "Palermo 2022", ma che da alcuni mesi ha deciso di passare con Fratelli d'Italia. (ANSA).