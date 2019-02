Il sindaco ha confermato "solidarietà alle assistenti sociali ed agli agenti di polizia vittime di un'aggressione da parte di una ragazza in situazione di tutela psicologica e psichiatrica" e ha informato che "l'Amministrazione, tramite l'Avvocatura comunale curerà la tutela delle dipendenti comunali vittime di tale gesto".un'azione che ha consentito alla città di Palermo di avere un servizio sociale a rete, presente nei territori e dotato di personale di elevata professionalità e dedizione".con la partecipazione dell'Amministrazione comunale, dei Sindacati, dell'Ordine professionale e al quale chiedere la partecipazione di una rappresentanza dell'Anci Sicilia e dell'Asp di Palermo. "Tramite questo tavolo - ha spiegato Orlando - vogliamo da un lato elaborare proposte ai Governi nazionale e regionale e dall'altro organizzare e definire le procedure da proporre a livello comunale per garantire livelli adeguati di servizi e sicurezza degli operatori, anche in previsione del sovraccarico che la normativa per il Reddito di cittadinanza porterà a questo settore dell'Amministrazione".(ANSA)