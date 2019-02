PALERMO - Due giovani sono stati aggrediti a Palermo in due episodi. Un medico di 29 anni è stato colpito al volto in via Maccheronai senza alcun motivo apparente. E' stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Civico.Sempre la scorsa notte, in via Maqueda, un giovane di 28 anni è stato affrontato da tre persone che lo hanno picchiato anche in questo caso senza nessun motivo. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla.I due hanno presentato denuncia. Indaga la polizia. E la paura è che sia tornato di moda il knockout game, che consiste nel prendere di mira una persona e colpirla con un pugno senza ragione.(ANSA)