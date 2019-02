PALERMO - I carabinieri hanno arrestato un nigeriano di 28 anni accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti. Nel corso di una perquisizione in via Montesanto a Palermo, con l'ausilio di una unità cinofila, hanno sorpreso il giovane che ha lanciato dalla finestra del pozzo luce una valigia e uno zaino con dentro sei chili di marijuana. Nel corso dei controlli sono stati trovati e sequestrati anche un bilancino elettronico di precisione, e vario materiale vario per confezionare e spacciare la sostanza stupefacente. L'arresto è stato convalidato dal giudice e il nigeriano si trova nel carcere Lorusso.(ANSA)