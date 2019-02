Mahmood vince il 69/o festival di Sanremo con il brano 'Soldi'. Ultimo secondo classificato con il brano 'I tuoi particolari'. Il Volo si classifica terzo con il brano 'Musica che resta'. Fischi e contestazioni hanno accolto l'annuncio dell'esclusione dal podio di Loredana Bertè, quarta.Premio della critica, miglior testo, sala stampa e Lucio Dalla a Daniele Silvestri per Argentovivo, il Sergio Endrigo a Cristicchi per 'Abbi cura di me', che vince anche il premio per la miglior composizione. A Ultimo il premio Timmusic.La serata finale del Festival di Sanremo è stata seguita in media su Rai1 da 10 milioni 622 mila telespettatori con il 56.5%. Nel 2018 la finale del primo festival diretto da Claudio Baglioni aveva raccolto una media di 12 milioni 125 mila telespettatori pari al 58.3% di share. Cresce ancora il numero di utenti che ha seguito il Festival di Sanremo su RaiPlay: la diretta ha registrato una media di 560 mila media views a serata (2,8 milioni complessivamente), con un aumento del 24% rispetto all'anno scorso (450 mila a serata, 2,25 milioni in totale).