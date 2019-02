MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) - I carabinieri di Mazara del Vallo hanno arrestato con l'accusa di violenza aggravata a pubblico ufficiale, Francesco Clemense, 50 anni, che ha ferito un militare intervenuto per sedare una rissa. La vicenda scaturisce da reiterate liti con il vicinato per futili motivi. Dopo l' ennesimo diverbio tra i due nuclei familiari coinvolti una donna, rimasta ferita a seguito delle percosse subite, avvisava il 112.Durante l'intervento dei carabinieri, Francesco Clemense, in evidente stato di agitazione, colpiva con una spranga in ferro uno dei militari, che fortunatamente riusciva a sviare il colpo con l'avambraccio rimanendo ferito e dovendo ricorrere alle cure dei sanitari. L'aggressore, bloccato e disarmato, al termine degli accertamenti è stato tradotto agli arresti domiciliari; l'operato dei carabinieri è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Marsala.(ANSA)