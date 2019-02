MESSINA - E' stato ritrovato oggi nel villaggio di Pace a Messina il cadavere di Gioacchino Spagnolo, 86 anni, scomparso dieci giorni fa dalla sua abitazione. I familiari preoccupati perché l'uomo non era rientrato a casa e soffriva di vuoti di memoria avevano avvertito la polizia che lo aveva cercato fino a questa mattina. Oggi i proprietari di un terreno adiacente il cimitero di Pace si sono accorti della presenza di un corpo e hanno avvertito gli agenti che hanno riconosciuto Spagnolo. Da un primo esame sembra che l'uomo sia deceduto per cause naturali. (ANSA).