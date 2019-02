Tra loro ci sono i familiari dei pazienti ricoverati al Civico e al Policlinico, chi deve sottoporsi ad esami di routine o semplicemente chi deve recarsi nella zona per una commissione, spesso costretto a sborsare da uno a tre euro per parcheggiare all'esterno delle strutture."Anche noi residenti non veniamo risparmiati - dice Francesco Marotta - ed è ormai diventato un inferno. E' una convivenza impossibile, illegale, fuori controllo. Multe e denunce non rappresentano un deterrente per queste persone, che la scorsa settimana hanno anche danneggiato tre auto". Si tratta dei mezzi di tre utenti che hanno contattato le forze dell'ordine: "Si erano rifiutati di pagare i posteggiatori - prosegue Marotta - e questo è stato il risultato. Hanno trovato la carrozzeria danneggiata con una chiave e uno degli specchietti rotto".Ha così trovato la macchina "intrappolata" tra altre due, parcheggiate in doppia fila con l'intento di fargli sborsare i soldi. Se non l'avesse fatto, sarebbe rimasto lì, ma dopo aver lanciato l'allarme, l'abusivo ha desistito e si è allontanato.E' vero, spesso vengono multati, denunciati, vengono sequestrati i soldi. Ma niente impedisce realmente ai posteggiatori di tornare alla carica, perché dicono di non avere nulla da perdere". E in effetti, molto spesso anche gli ordini di allontanamento disposti in caso di recidiva o, addirittura il Daspo, sembra cadere ne vuoto. "Tempo fa - spiega un commerciante in via del Vespro, a pochi metri da piazzale delle Cliniche - uno dei parcheggiatori "storici" era stato arrestato e sottoposto ai domiciliari. Nel giro di una settimana lo abbiamo ritrovato qui, indisturbato. E anche in quest'area, le minacce e i danni alle macchine si verificano frequentemente, senza considerare il posteggio selvaggio sia qui che vicino al Civico: pur di racimolare spiccioli, gli abusivi fanno parcheggiare in doppia e tripla fila, anche sul marciapiede, sulle strisce pedonali, nei pressi dei divieti di sosta o davanti agli scivoli per i disabili".Un mese fa, uno dei parcheggiatori si è anche rifiutato di fornire i propri documenti agli agenti della polizia municipale. Per lui, oltre all'ordine di allontanamento, è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Quel giorno, sono stati quattro gli abusivi colti in flagrante: stavano chiedendo "l'obolo" agli automobilisti che si recavano al Civico. "Ma sono ancora lì - conclude un altro utente - pronti a tornare alla carica nonostante tutto. Ormai siamo in ostaggio".