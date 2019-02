Poi, ieri, un emozionato Cristicchi ha ribadito l'orgoglio di essere divenuto uno spunto di riflessione scolastica, raccontando l'idea del liceo palermitano anche a Domenica In: "Questa - ha affermato il cantante - è la mia più grande vittoria".

PALERMO - Non solo polemiche, ma anche momenti di confronto, formazione e riflessione.. Qui, la docente di lettere Marina Di Giorgi ha voluto sottoporre all'attenzione degli alunni il testo diLa canzone diclassificatasi al quinto posto, è valsa al cantate romano il premio "Sergio Endrigo" per la miglior interpretazione.Ne è nato un video-lavoro sul tema della felicità, che mette a confronto le parole del brano con quelle dei classici della letteratura. Sabato scorso, in vista della finale, i ragazzi hanno anche postato sui social un video di "in bocca al lupo" per il cantante: "Forza Cristicchi, Forza Simone".Ma l'iniziativa dei liceali non è passata inosservata. Già due giorni fa, lo stesso concorrente sanremese ripostava il video girato dagli studenti sul suo profilo Facebook. "