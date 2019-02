è stata trovata la chiave di una porta blindata. Era di un appartamento nella vicina via Foderà, poi ispezionato. All’interno della camera da letto sono stati quindi rinvenuti il passaporto e altri documenti riconducibili all’uomo. In quella stessa camera gli agenti hanno trovato tre calze che contenevano stupefacente.

Nella prima e nella seconda, rispettivamente, c'erano 15 e 12 ovuli di eroina; nella terza, oltre a 8 grammi di eroina. Trovato anche un sacchetto di plastica con 60 grammi di sostanza da taglio. La droga e il bilancino di precisione, oltre al materiale per il confezionamento, sono stati sequestrati.

Il giovane, Girolamo Rao, è stato individuato in via Nunzio Nasi: cedeva delle dosi ai ragazzi che lo raggiungevano ripetutamente per pagare la droga e poi allontanarsi. Rao, già con precedenti per droga, è stato sottoposto ad una perquisizione personale.La polizia ha fatto scattare le manette anche per un nigeriano di 29 anni, Mbamara Chukwuemeka, che si trovava a casa di un giovane sottoposto ai domiciliari. Quando i poliziotti sono entrati nell'appartamento hanno trovato un altro uomo.