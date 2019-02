TRAPANI - Due gioiellieri di Castelvetrano sono stati arrestati per riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita. Si tratta di Tommaso Geraci, di 65 anni, gioielliere, e del figlio Antonio, di 37 anni, anch'egli gioielliere, che si trovano ora ai domiciliari.Tra le accuse c'è pure quella di ever emesso false fatturazioni per evadere le imposte.

I finanzieri, infatti, hanno sequestrato anche 1,7 milioni di euro.

Le indagini di carabinieri e finanzieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno permesso di fare luce sull'esistenza di una diffusa attività di riciclaggio e sul reimpiego di notevoli quantità di oro di provenienza illecita. Sono contestualmente indagate altre 13 persone.