Avvenimenti previsti per lunedì 11 febbraio in Sicilia.1) CATANIA - Ospedale Cannizzaro ore 09:00 Apre le porte al pubblico, in occasione della Giornata europea per il numero unico d'emergenza 1-1-2, la Centrale unica di risposta per la Sicilia orientale. Fino alle 13 è possibile visitare i locali, ospitata nella palazzina G dell'Azienda ospedaliera per l'emergenza 'Cannizzaro'.2) PALERMO - Auditorium Rai, ore 09.30 Convegno dal titolo "Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale", promosso dal Centro Pio La Torre. Interverranno Stefania Pellegrini, dell'Università di Bologna; Roberto Scarpinato, procuratore generale Palermo e Luciano Silvestri, responsabile legalità Cgil. Modera Salvatore Cusimano, direttore della sede Rai Sicilia.3) MESSINA - Davanti all'ingresso di Palazzo dei Leoni,ore 10.00 Conferenza stampa del sindaco Cateno De Luca per comunicazioni relative alla sospensione dell'attività lavorativa, fatti salvi i servizi essenziali, della Città metropolitana di Messina.4) CATANIA - Vecchia dogana ore 17:30 Incontro sulle primarie del Pd con il candidato Nicola Zingaretti.5) PALERMO- Museo Pasqualino, ore 18.00 e 20.45 "Vent'anni di Montalbano", proiezione dei nuovi episodi. Segue una conferenza del semiologo Gianfranco Marrone. Ingresso libero e aperto a un numero massimo di 80 persone. (ANSA).