“La partecipazione così viva e numerosa di ragazze e di ragazzi è un motivo di orgoglio, che ripaga tutte le forze che il nostro Ateneo impiega per organizzare queste giornate, per ampliare l’offerta formativa, offrire servizi sempre più innovativi e sostenere i nostri giovani e il loro merito – commenta il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari –. Insieme con i nostri giovani condividiamo un altro importante impegno: quello di uscire dai luoghi comuni di un Sud ‘che si impegna poco’ recentemente avvallati anche da chi dovrebbe contribuire in prima persona con risorse concrete per colmare le differenze con le istituzioni scolastiche e universitarie del nord. Il nostro – continua il Rettore - è purtroppo un territorio in ritardo di crescita, in cui esiste una maggiore concentrazione di povertà, che noi cerchiamo di superare sostenendo i giovani nel loro diritto allo studio, anche attraverso nuovi corsi di studio nelle sedi decentrate. Ogni giorno lottiamo per colmare dei gap che invece vengono accentuati da una propaganda discriminatoria che sminuisce gli sforzi di tutti. Non smetteremo mai di batterci per affermare il contrario – conclude il Rettore Micari - con le parole ma soprattutto con i fatti, altrimenti la divaricazione del Paese, la frattura tra il Nord ed il Sud, caldeggiata da alcuni, sarà irreversibile".

PALERMO - Prosegue fino a venerdì 15 febbraio la “Welcome Week”, la settimana di orientamento in cui UniPa apre le sue porte agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado, alle loro famiglie e agli insegnanti, per presentare l’offerta formativa e i numerosi servizi messi a disposizione dall’Università di Palermo per favorire la scelta del percorso universitario. Alle numerose attività che si svolgono nel corso della settimana partecipano in totale circa 20mila studenti.La Welcome Week, che prevede conferenze di presentazione dei corsi di laurea dell’Offerta Formativa dell’Anno Accademico 2019/2020, simulazioni e workshop relativi ai test di accesso, incontri con i consulenti di orientamento e colloqui con docenti universitari e i tutor accademici, stand informativi e altre iniziative, continua nell’Edificio 19 del Campus di Viale delle Scienze tutti i giorni fino a venerdì 15 febbraio con orario 9.00-14.00.