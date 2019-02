che salva i migranti ? Perché si scrive sui social che è una vergogna, che 'infilano' (sic) la politica dappertutto? Che non se ne può più di 'sti africani? (sic sic) Che, dopo la vittoria di Mahmood a Sanremo, ecco un'altra prova delle élite che governano mentre il popolo non conta niente, come se ci fosse una macchinazione orchestrata da raffinatissimi idioti?e nemico della scontentezza, eppure, nel frattempo, fuori, nel mondo reale, ci sono la crisi con la Francia, lo spread su, l'economia giù. E noi di che parliamo? Del festival di Sanremo e del poliziotto più famoso d'Italia che è diventato buonista (sic sic sic), perciò cambiamo canale, immaginando un complotto interplanetario con la partecipazione del Pd, della sinistra, della casta e di quei mattacchioni del pianeta Vega sempre all'erta per fregare la terra, mentre Goldrake sonnecchia.Entrare in acqua per soccorrere qualcuno non è politica, si tratta di semplice umanità, Forse il fastidio nasce proprio da quel senso dell'umano che riaffiora e che ci colpisce in una zona dell'anima non ancora atrofizzata.che si voleva spezzata nella narrazione truce che ha preso d'assedio le cose e le persone. Allora, chissà, c'è speranza, se la rabbia nasconde un risveglio. Però, che paesaggio triste.che si lanciava in mare per aiutare le persone migranti. Ora, pare che perfino certi siciliani – basta leggere quello che scrivono – abbiano messo da parte la loro dote migliore. La capacità di riconoscere subito che un uomo rimane un uomo, quale che sia il suo naufragio.