Lo scorso primo febbraio è stata ufficializzata la cessione di ramo d'azienda di punti vendita a marchio Expert Pistone distribuiti nell'intero territorio siciliano, ad eccezione del punto vendita di Sciacca che resta in capo alla Pistone spa. la cessione di ramo d'azienda di punti vendita a marchio Expert Pistone distribuiti nell'intero territorio siciliano, ad eccezione del punto vendita di Sciacca che resta in capo alla Pistone spa.

"Con la sottoscrizione del verbale si è sancito il passaggio senza soluzione di continuità dei 277 lavoratori dalla Pistone Spa alla Carini Retail srl a far data dal 1 marzo 2019. I lavoratori manterranno, dunque, tutti i diritti acquisiti - afferma Mimma Calabrò, segretario generale della Fisascat Cisl Sicilia -. La Carini Retail si è impegnata, altresì, ad estendere, per adesione, ai lavoratori anche le condizioni previste dall'accordo di secondo livello stipulato da Unieuro con le Organizzazioni Sindacali a livello nazionale. Unieuro a sua volta, posta l'attuale trattativa di rinnovo dell'integrativo stesso, ne prevede l'applicazione a favore dei lavoratori della Carini Retail.

Il tutto poiché, a seguito del conferimento, il capitale sociale della Carini Retail sarà ceduto interamente a Unieuro che, pertanto, ne controllerà il 100%. Unieuro, di fatto, è un'azienda leader nel settore che conta 251 punti vendita in Italia, 273 affiliati e 4700 dipendenti, con una previsione di fatturato, per il 2019, pari a 2 miliardi di euro.

In un periodo così travagliato per l'economia isolana - conclude Mimma Calabrò - non si può che registrare positivamente il piano industriale della Unieuro per la Sicilia, puntando ad ampliare la propria presenza in un territorio fortemente martoriato dalla crisi, anche a causa delle scelte di tanti colossi del settore che, negli ultimi anni, hanno preferito attuare strategie difensive lasciando senza lavoro migliaia di persone".

per l'esame congiunto che nasce dall'operazione di trasferimento di ramo d'azienda.