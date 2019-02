Il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio sarà a Termini Imerese il prossimo 23 febbraio per aprire il tavolo sulla crisi di Blutec, nella sede del Comune. Lo ha detto il sindaco di Termini, Francesco Giunta, incontrando i giornalisti dopo aver incontrato al Mise il ministro.insieme a una delegazione di operai della Blutec, al Mise da Di Maio e dal vice capo di Gabinetto Giorgio Sorial. "Il ministro ci ha assicurato che anticiperà dal 5 marzo al 23 febbraio l'apertura del tavolo - ha riferito Giunto - e ci ha anzi detto che sarà lui a venire a Termini, prima al Comune e poi allo stabilimento per assicurare gli ammortizzatori sociali agli operai che ne sono privi dal primo gennaio". "Siamo soddisfatti .- ha detto Giunta - innanzi tutto perché ha anticipato di qualche giorno l'apertura del tavolo. La situazione è esplosiva come dimostra il fatto che il Comune è occupato permanentemente dai 1.000 operai che non ricevono più gli ammortizzatori".- ha spiegato il sindaco - è una proroga immediata di tre mesi della cassa integrazione per gli operai, mentre per la reindustrializzazione del sito è ovvio che occorrerà più tempo". In proposito Giunta ha auspicato che "il ministro faccia tornare Fca al tavolo. Se siamo in questa situazione è perché Fca ha lasciato lo stabilimento mentre ha investito in altri. Lo dimostra il fatto che la prima auto elettrica, la 500, verrà prodotta a Mirafiori e non a Termini. Noi non riteniamo la vertenza chiusa con l'arrivo di Blutec; occorre un soggetto che affianchi Blutec o che lo sostituisca, perché è una società che non ha la capacità economica dei grandi gruppi automobilistici". (ansa)