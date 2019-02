Gasparri ha proposto di non concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul caso della Diciotti. Per Gasparri, nella sua veste di relatore, nella proposta fatta ai senatori riuniti nella giunta, "alla luce delle argomentazioni fin qui evidenziate sottolinea l'opportunità che la Giunta proponga all'assemblea il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere".

"Non c'è nessun problema: non c'erano pastori a bordo...". E' la battuta ironica del vicepremier Matteo Salvini ai cronisti che gli chiedono sulla vicenda Diciotti. La frase del ministro dell'Interno, arriva dopo che, a tutte le domande dei giornalisti, lo stesso Salvini, ha risposto di occuparsi in queste ore solo del problema del latte ovino sardo e dei pastori.

ROMA - Il presidente della Giunta per le immunità del Senato Maurizio Gasparri informerà, a quanto si apprende, la presidente del Senato affinché invii ai giudici di Catania gli atti firmati dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Di Maio e Toninelli che sono stati allegati alla memoria difensiva del vicepremier Matteo Salvini, sotto esame della Giunta per l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti sul caso Diciotti. Gasparri ha di fatto accolto la richiesta del senatore Grasso su quei documenti.un 'no' all'autorizzazione a procedere contro il ministro Salvini? "Non esiste la base, ci sono gli attivisti che sono con noi. E gli attivisti capiscono, capiscono..". L'ha detto il senatore 5S Mario Michele Giarrusso al termine della riunione della Giunta per le immunità di Palazzo Madama sul caso Diciotti. Nessuno dei 7 senatori 5s della Giunta è intervenuto nella discussione, come ha confermato Giarrusso che sul voto finale ha ribadito: "Prenderemo una decisione insieme, per ora abbiamo ascoltato". Poi, alla domanda dei giornalisti se il M5S potrebbe cambiare pelle nel caso di diniego all'autorizzazione a procedere contro Salvini, Giarrusso ha aggiunto: "Questa è una questione che riguarda questa vicenda, non significa cambiare pelle, non è questo in ballo. C'è il rispetto delle leggi costituzionali. La nostra anima, il nostro spirito e i nostri principi li preserveremo".(ANSA).