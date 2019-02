"Una persona che la conosce mi ha contattato proprio mentre stavo formalizzando la denuncia di scomparsa - dice Mirella Puleo - e per fortuna, una volta arrivata sul posto, si trattava proprio di mia figlia. Si trovava con gente che non conosco, dovrà spiegarmi molte cose. Per il momento è più importante che stia bene".. L'ultimo a vederla era stato un parente, al quale aveva chiesto dei soldi per mangiare, ma era molto stanca. "Spero non accada mai più - conclude la madre - ho vissuto dei giorni infernali".