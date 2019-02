Il Mise ha convocato il vertice sulla Blutec il 5 marzo alle 16, proprio quando a Termini Imerese comincerà la sfilata dei carri per il Carnevale, la festa più importante dell'anno in tutto il comprensorio. Mi sembra alquanto singolare", dice Giunta

ROMA - "Blutec non solo non ha dato alcun contributo per il Carnevale di Termini Imerese, ma neppure ha risposto alla lettera che la Proloco, che organizza la festa, ha inoltrato tra l'altro a circa 75 società del territorio per le sponsorizzazioni private. Quindi quella dei portavoce del M5s è una polemica sul nulla". Lo dice il sindaco di Termini Imerese, Francesco Giunta, che si trova a Roma assieme ad altri dieci amministratori di altrettanti comuni per il sit-in davanti al ministero per lo Sviluppo, al quale partecipano sindacalisti di Fim Fiom e Uilm nazionali e siciliani. "Blutec ha dato un contributo di 10 mila euro l'anno scorso sempre alla Pro loco - spiega il sindaco - quest'anno nulla. Tra l'altro la Pro loco si attiva per la ricerca di sponsor privati perché per il Carnevale, la festa più importante dell'anno a Termini Imerese, non sono previsti contributi pubblici".E sulla convocazione del tavolo ministeriale per il 5 marzo: "