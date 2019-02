ROMA - "Nell'Italia del 2019 è impensabile che in un ospedale del nostro #SSN possa esserci spazio a sarcasmo su meridionali o discriminazioni. Ho scritto al Direttore generale del CRO di Aviano, perché la vicenda della giovane ricercatrice Erminia Muscolino non sia sottovalutata". E' quanto scrive il ministro della Salute Giulia Grillo in un tweet in riferimento al caso della giovane biologa che avrebbe visto cestinare il suo curriculum dall'Istituto Tumori Cro di Aviano perché palermitana. (ANSA).