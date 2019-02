In due mesi, l'esposizione ha visto la presenza di circa 28mila visitatori, quadruplicando di fatto gli ingressi al museo nello stesso periodo dell'anno scorso. "Siamo convinti - dice il presidente della Regione Nello Musumeci - che questo sia l'obiettivo sul quale puntare: fare dei nostri spazi museali poli di attrazione del turismo culturale. Bisogna intervenire sulle numerose strutture presenti nell'Isola per ammodernarle, valorizzarle con eventi e mostre di livello e promuoverle in Italia e all'estero. Il mio Governo sta lavorando proprio a questo". Curata dal professor Gianfilippo Villa e con l'organizzazione di MondoMostre, lungo un percorso creato al piano nobile di Palazzo Abatellis - che di fatto è stato parte integrante della mostra stessa - capolavori come l'Annunciata, il Ritratto d'uomo, il trittico con la Madonna col Bambino, San Giovanni Evangelista e San Benedetto, il Polittico di San Gregorio, il Ritratto di ignoto, la Crocifissione di Sibiu, l'Annunciazione, hanno riunito, se pur per breve tempo, la produzione più importante del maestro messinese.(ANSA).