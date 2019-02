"Il punto fermo è che la proprietà attuale ha tutto l'interesse a disimpegnarsi". Con questa dichiarazione rilasciata ai microfoni di Trm Emanuele Facile, amministratore delegato del Palermo, annuncia che il club rosanero è in vendita.ultimo per pagare gli stipendi senza incorrere in penalizzazioni, l'amministratore delegato prova anche dare anche rassicurazioni sul pagamento degli emolumenti. "Darei per certo o quasi - dice testualmente - il pagamento degli stipendi. Follieri? ha mostrato interesse e va rispettato. Il mio impegno è quello di sottoporre soluzioni agli azionisti dando priorità alla continuità della società per definire un assetto futuro solido"."Mi rivolgo a tutti i tifosi del Palermo: è un momento delicato ma quella di venerdì sarà una partita importante contro una grande squadra. Io vorrei vedere il Barbera delle grandi occasioni, vi chiedo di andare allo stadio. Io farò di tutto per esserci". E' l'appello di Fabrizio Miccoli su Instagram ai tifosi rosanero in vista proprio della partita di venerdì contro il Brescia.