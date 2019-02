PALERMO - Avvenimenti previsti per mercoledì 13 febbraio in Sicilia:1) PALERMO - Ex via della Lontra, ore 09:00 Intitolazione della strada del quartiere Bonagia a Vincenzo 'Nunzio' Sansone, il segretario della Camera del Lavoro di Villabate ucciso dalla mafia il 13 febbraio del 1947. Alla cerimonia prenderanno la parola il sindaco Leoluca Orlando, il segretario generale della Cgil del capoluogo Enzo Campo, il sindaco di Villabate Vincenzo Oliveri e uno dei familiari di Sansone.2) CATANIA - Università, rettorato, aula magna, ore 09:30 Presentazione di un convegno dal titolo "La questione etnica. Rischi e opportunità tra identità e integrazione", in programma venerdì, al quale prenderanno parte il sottosegretario all'Interno Stefano Candiani, accademici di atenei italiani e straniere, magistrati, professionisti e operatori sociali.3) MISTERBIANCO (CT) - Hotel Il Gelso Bianco (Autostrada A19 CT PA Km. 3), ore 09:30 Assemblea straordinaria della Fai Cisl di Catania per eleggere i delegati al congresso straordinario della Fai Cisl Sicilia. Partecipano, tra gli altri, il commissario regionale Fai Cisl Sicilia Pierluigi Manca ed il segretario generale Cisl Catania Maurizio Attanasio.4) MESSINA - Sala dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti, ore 10:30 Seminario dal titolo "Il giornalista con la schiena dritta. Riflessioni su Mario Francese a quarant'anni dall'uccisione". Partecipa il figlio del giornalista ucciso dalla mafia, Giulio. Intervengono il prof. Giovanni Moschella, il prof. Luigi Chiara, il prof. Marco Centorrino, Claudia Benassai e Alessio Gugliotta.5) PALERMO - Istituto Gramsci siciliano, Cantieri culturali alla Zisa, Via Paolo Gili 4, ore 16:30 Incontro con Dario Castiglione, docente nella Exeter University, dal titolo "Due o tre cose che so di Brexit".6) PALERMO - Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:00 Cinzia Sciuto presenta il suo libro "Non c'è fede che tenga" insieme con la consigliera nazionale Arcigay Daniela Tomasino ed il coordinatore dell'Uaar Sicilia Giorgio Maone.7) CATANIA - Libreria Feltrinelli, ore 18:00 Presentazione del libro "Pizza - quanto ne sai veramente?", di Marco Celeschi. 8) PALERMO - Ridotto dello Spasimo, ore 21:00 Concerto del Francesco Mistretta e Romina Formica Quartet.(ANSA).