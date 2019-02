Durante le fasi del controllo gli agenti hanno individuato la “titolare”, nella quale camera da letto è stato trovato il sistema rudimentale che le permetteva di non sborsare un centesimo per la luce.

a giovane extracomunitaria è stata tratta in arresto per furto aggravato di energia elettrica e sanzionata amministrativamente per la mancanza delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività. Era inoltre sprovvista di un valido titolo per soggiornare sul territorio nazionale e per questo la proprietaria dell’appartamento, una palermitana di anni 33 che lo aveva dato in locazione alla donna, è stata denunciata.

Inoltre, una delle altre donne presenti nell’appartamento è risultata irregolare sul territorio nazionale e nei suoi confronti è stato emesso un decreto di espulsione.

E' finita in arresto una donna nigeriana, mentre la proprietaria dell'immobile è stata denunciata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ad entrare in azione in una traversa di via Maqueda, in pieno centro storico, la squadra mobile, che ha notato uno strano andirivieni dall'appartamento: gli accertamenti hanno infatti confermato che venivano venduti alimenti e bevande senza alcuna autorizzazione.