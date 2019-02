TRAPANI - Nel pomeriggio di sabato si celebrerà presso la Sala Ligny del Crystal Hotel di Trapani il primo congresso provinciale di Diventerà Bellissima, che sarà presieduto da Giusy Savarino, presidente della commissione Ambiente dell'Ars. Diventerà Bellissima in provincia di Trapani è stata guidata finora da Paolo Ruggieri, eletto coordinatore provinciale nell'aprile scorso. Nella relazione di fine mandato Ruggieri relazionerà anche "sullo sviluppo e sul radicamento del movimento nel territorio". "Sono lieto di concludere questo periodo - afferma Ruggieri in una nota - annunciando la costituzione del decimo circolo territoriale di Diventerà Bellissima, fondato in settimana a Pantelleria e affidato alla guida del presidente Michelangela Silvia e di Marco Bruno e Sergio Licari che compongono il direttivo. Auspico che l'imminente congresso provinciale - conclude - metta in luce le migliori energie del nostro movimento e dia lo spunto per una ulteriore crescita dello stesso".