PALERMO - "Dica Musumeci se è possibile in qualche modo rendere produttiva questa legislatura, altrimenti si torni al voto in fretta". Lo afferma il segretario regionale del Pd, Davide Faraone. "Drammatica la debolezza del governo Musumeci e l'incapacità di produrre qualcosa di utile per la Sicilia in tempi di dominio della Lega Nord e di regionalismo differenziato. Comica la richiesta dei 5 stelle di fare un governo tecnico con Musumeci, fino a pochi giorni fa giudicato impresentabile con tutta la sua maggioranza. - aggiunge - Ma ormai siamo abituati alle inversioni a 360 gradi del Movimento 5 stelle".(ANSA)