"Musumeci ha risposto alla nostra proposta e ha detto che non ci saranno ribaltoni nè patti, ma nessuno di noi ha mai parlato di ribaltoni. A questo punto chiudiamo definitivamente queste penne". Poi la sfida al governatore: "Nello, ti aspettiamo in Aula perchè lì dovrai dare conto e ragione di questa farsa".

I malumori della base davanti alla possibilità di una intesa con Palazzo d'Orleans, che comunque era stata condizionata all'abbandono da parte del governatore "di questa maggioranza famelica e ricattatrice", alla fine costringono i grillini di Palazzo dei Normanni a rialzare i toni: "E' un governo di

kamikaze - esclama Cappello, che si presenta con alle spalle l'intero gruppo parlamentare per una diretta Facebook -. Sono senza soldi, sperano in un accordo con lo Stato e continuano a proporre provvedimenti che affamano la Sicilia. L'unica alternativa possibile è il ritorno al voto".

Una diretta che inizia con un lungo preambolo: l'obiettivo è quello di "rassicurare" l'elettorato sulla proposta del giorno prima e rinsaldare i ranghi del movimento. "Qualsiasi ipotesi di un governo nel quale il Movimento cinque stelle sarebbe entrato sarebbe stata sottoposta al voto di tutti gli iscritti". Cappello è chiaro: "Un impegno di quel genere non potrebbe essere assunto dal gruppo rispetto ai tanti siciliani iscritti al movimento. La proposta a Musumeci? Un modo per sparigliare i giochi e stanare il governatore che continua con questo vittimismo accusando l'Aula".

alla collaborazione con il governatore che intanto prova con fatica a portare a casa la finanziaria: con l'accordo nella maggioranza all'orizzonte, in casa M5s nelle ultime 24 ore si è ragionato sulla opportunità di quella proposta e così è il capogruppo Francesco Cappello a porre il tappo alle due penne mostrate idealmente 24 ore prima come strumento per "scrivere quattro riforme insieme" con il presidente della Regione.