"Saverio Romano nelle Isole e Mauro Parolini nel Nord Ovest, nelle liste elettorali guidate da Silvio Berlusconi per le prossime elezioni europee del 26 maggio". È stato deciso oggi a Palazzo Grazioli dove 50 tra deputati, consiglieri regionali e amministratori locali della componente Ppe di Noi con l‘Italia hanno incontrato il presidente Silvio Berlusconi per confermargli l’adesione del movimento al progetto politico di rilancio dei moderati in Italia."In un momento che vede l’affermarsi in Europa di movimenti populisti e qualunquisti che ne minano le fondamenta e che mettono in discussione il valore dell’Europa unita - è scritto nella nota - la discesa in campo di Silvio Berlusconi, in prima persona, è un invito a non disertare che non poteva non essere raccolto. Oggi più che mai c’è bisogno di una politica che abbia a cuore un modello di società fondato sulla libertà, sulla solidarietà, sulla competenza e sul merito e che ha visto Silvio Berlusconi per 25 anni fedele ed autorevole interprete"."Occorre mettere in campo ogni energia e ogni risorsa - prosegue la nota - per sostenere questo progetto: parteciperemo nelle forme che ci saranno richieste al processo costitutivo dell’Altra Italia e ci coinvolgeremo con significative candidature. Il tempo infausto delle divisioni deve lasciare il posto al tempo della condivisione. Il progetto di Silvio Berlusconi è l’unica strada per tornare al governo del Paese e contare di più in Europa".