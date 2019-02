La seduta, inizialmente prevista per le 18, è stata rinviata alla serata per cercare quanto meno di trovare la copertura ai tagli, che non dovrebbe più passare dall'Iva (split payment). Il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè lo ha detto chiaro e tondo: "O si fa entro stanotte o non si fa". lo ha detto chiaro e tondo: "O si fa entro stanotte o non si fa".

Serve coprire i tagli, soprattutto dopo la bocciatura ieri dell'articolo 7 che ha fatto cadere la possibilità di spalmare il disavanzo in trent'anni. I soldi potrebbero arrivare da un'altra operazione: l'accantonamento delle somme relative alla parte di disavanzo attualmente non ancora rateizzabili in trent'anni.

E sulle voci di dimissioni del presidente della Regione, nessuno si espone. Probabilmente anche questa eventualità è soltanto rimandata.

Ovvero non esaminare più gli articoli accantonati, ma votare una legge di Stabilità composta soltanto dagli articoli che hanno già avuto l'ok di Sala d'Ercole e passare direttamente al voto finale.Dopo le "trappole" di ieri, il voto segreto richiesto dalle opposizioni, il presidente non vuole più rischiare.. "La Finanziaria o si fa entro stanotte o non si fa", ha detto, prima di dare appuntamento alle 21.30.Presiede il vicepresidente Roberto Di Mauro: "La seduta è rinviata alle 19.30".