commentando la situazione politica regionale, conper proseguire nella Legislatura dopo il flop in Aula della Finanziaria. "Si lavori alla riforma del sistema elettorale siciliano, poi si vada subito al voto senza la tentazione di ribaltoni", ha aggiunto il presidente della Commissione Antimafia.Per il deputato del movimento Cento Passi "non basterà un po’ di trucco e un rimpastino per risollevare la legislatura: la Regione ha bisogno di un governo politico autorevole con idee e strategie, e non di restare ostaggio di una maggioranza che tira a campare".