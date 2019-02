"La domanda che bisogna porsi e se si può trovare una sintesi tra lo spirito unitario autonomistico - ancora Musumeci -. Questa sintesi si chiama fondo perequativo. E l'autonomia non deve sfociare nel discorso che chi è ricco diventerà più ricco e chi è povero diventerà più povero, altrimenti non c'è più l'Italia". In studio anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana:

"I fondi europei che voi potreste avere molto più del Nord non riuscite a spenderli", le parole di Fontana rivolgendosi al collega siciliano.

ROMA - "Non sono preoccupato ma va garantita l'equità a tutti. Bisogna conoscere la bozza della trattativa che fino ad ora è stata condotta tra le regioni del nord e il governo sottotraccia, in silenzio. Si tratta della Primavera riforma istituzionale dal 1948 le cui implicazioni ricadranno su tutta l'Italia. Ecco perché è indispensabile discuterne tutti insieme". Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci intervistato da Bruno Vespa a Porta a porta.(ANSA)