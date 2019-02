)- Una parola tira l'altra, il clima si surriscalda. Dai litigi verbali alla scontro fisico il passo è stato breve per cinque persone che se le sono date di santa ragione durante una riunione di condominio a Licata, utilizzando anche un piccone ed una spranga di ferro. Alla fine sono stati arrestati e posti ai domiciliari, con l'accusa di rissa aggravata, dai carabinieri. Non è stato facile per i militari bloccare subito i contendenti. La violenta zuffa sarebbe scaturita da una discussione di cui non sono ancora chiari i motivi, probabilmente legati a questioni di vicinato. I cinque hanno riportato lesioni di vario genere e sono stati accompagnati in ospedale per le cure del caso ma, nessuno di loro è in pericolo di vita. (ANSA).