Un deputato M5s D'Ambrosio fa il gesto delle manette rivolto al collega Migliore del Pd. Il presidente Fico non lo espelle, malgrado le richieste dei deputati Dem. Seduta sospesa per le proteste. Poi, mentre i deputati del Pd lasciano l'aula, Fico li saluta con un 'arrivederci' che riaccende la polemica. 'Siccome c'è stata un pò di tensione con il Pd che salutava mentre lasciava l'Aula, chiedo scusa per aver risposto 'arrivederci'. Quando sbaglio pago e chiedo scusa. E' stata mia colpa e mio errore', dice Fico alla prima di chiudere la seduta. 'Non ha difeso la dignità dei deputati, non può dirci arrivederci', lo attacca Delrio. (ansa)