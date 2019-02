emergenza , con l'appoggio dell'amministrazione comunale - è il dirigente medico Aurelio Incarbone, che ha inviato una lettera al governatore e agli assessori alla Salite e alle Infrastrutture Ruggero Razza e Marco Falcone.

"Nessuno è in grado di fare miracoli nelle emergenze sanitarie, però

,e nelle condizioni di viabilità sicure e veloci, che permettano di trasferire un paziente grave nella massima sicurezza".

La comunità di Niscemi, cittadina in provincia di Caltanissetta, chiede aiuto al presidente della Regione, Nello Musumeci, affinché venga ripristinata la circolazione sulla strada provinciale 12.. A causa di una frana, la viabilità fra i due comuni è interrotta da più di un mese, obbligandogli utenti e le stesse ambulanze all'attraversamento dell'intero abitato di Niscemi per immettersi prima nella strada provinciale 10, e poi nella statale 117bis.Ora, a farsi carico di questa"Da un lato - continua Incarbone - si favoleggia sui giornali di un ipotetico mega ospedale che possa unificare le strutture di Niscemi e Mazzarino (opera faraonica che nemmeno tra trent'anni potremo vedere realizzata). Dall'altro però viviamo uimpraticabile e di una riforma sanitaria che per Niscemi, Mazzarino ed in fondo per tutti i comuni del sud provincia sembra non trovare mai una realizzazione"."affinché permettano al popolo niscemese di riprendersi i diritti rubati negli anni passati, dai gattopardi della politica e della sanità".