. Ad essere finita nel mirino del web è l', specializzata nella produzione die di prodotti di tonnara. Il filmato incriminato mostra un anonimo internauta aprire una scatoletta del prodotto, estrarne il contenuto, sciacquarlo e vedere come questo si "trasformi" in una vera e propriaafferma il protagonista nascosto del filmato, lasciando intendere che il prodotto sia il risultato di una lavorazione tutt'altro che salutare e commestibile: tutto falso.L'azienda siciliana è corsa subito ai ripari, pubblicando un comunicato per sventare il presunto sabotaggio: "Operiamo nel mercato delle conserve ittiche da 85 anni, vogliamo rassicurare i consumatori circa la diffusione di un video-bufala avvenuta a partire dal 5 febbraio scorso. In tale video si insinua che il tonno Auriga, marchio icona della storica azienda, sia prodotto con fibre di stoffa, spugna e altri elementi dannosi alla salute". Per spiegare quanto raccontato nel filmato, è intervenuta anche Concetta Messina, docente di Scienze e tecnologie agroalimentari dell’Università degli studi di Palermo: ", che sono ovviamente insolubili in acqua. Tali componenti - prosegue l'esperta -, soltanto in seguito alla digestione, saranno rese naturalmente biodisponibili all’organismo e potranno esercitare tutte le loro proprietà nutrizionali a livello fisiologico".Per"la Castiglione, azienda associata a Confindustria, rappresenta una delle eccellenze dell’agroalimentare italiano e uno dei marchi di punta del made in Sicily.e ai lavoratori che quotidianamente sono impegnati per garantire prodotti di qualità. Non lo possiamo tollerare perché l’eccellenza e anni di storia rischiano di essere danneggiati dal primo balordo di turno".