Un uomo di 44 anni, Carmelo Ditta, è stato trovato senza vita nel suo letto, nell'abitazione in cortile dell'Anello.Il 44enne era un operaio della Reset. Un primo esame eseguito del medico legale avrebbe confermato il decesso per cause naturali.: "Cugino, non riesco a crederci", scrive un familiare. "Carmelo, non riesco a crederci", aggiunge il collega Antonio.