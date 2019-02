arrivano quattro milioni per l'Amat, la partecipata del comune di Palermo che si occupa di autobus e tram.fondamentale sostenere economicamente l’Amat di Palermo facendo stanziare in finanziaria ulteriori 4 milioni aggiuntivi rispetto allo stanziamento iniziale - dicono Edy Tamajo e Giuseppe Milazzo, rispettivamente deputato di Sicilia Futura e capogruppo di Forza Italia - Sul capitolo del Trasporto pubblico locale ora, complessivamente, ci sono 48 milioni anziché 44. Siamo convinti che questi fondi servano d’aiuto alle aziende partecipate comunali del settore che hanno già avviato la fase di progettazione per la realizzazione di nuove linee del tram, come l’Amat che sta lavorando per Palermo città sempre più europea e con migliori servizi”.inseriti nella legge finanziaria appena varata, che porta a 48 milioni il fondo a sostegno del trasporto pubblico locale - dice Michele Cimino, amministratore unico dell’Amat, la più grande azienda siciliana di trasporto pubblico, e vicepresidente di Asstra Sicilia, l’associazione delle aziende siciliane di Tpl - Soldi che potrebbero servire alla realizzazione delle nuove linee tram di Palermo. Ringrazio il governo regionale e i parlamentari che non hanno fatto mancare il sostegno a una misura molto importante per le aziende che gravitano nel settore”., infatti, non c'è traccia dei soldi necessari ad avviare a Palermo il biglietto unico per autobus, tram e treno - attaccano il deputato regionale del Pd Michele Catanzaro e il capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo Dario Chinnici - Uno strumento che da anni il Pd chiede con forza, nell'indifferenza delle altre forze politiche. I 4 milioni per Amat sono una notizia positiva, ma troppo poco per una città che punta sulla mobilità sostenibile. Ci auguriamo che nel Collegato si prevedano le somme necessare".