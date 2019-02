hanno arrestato il latitante Francesco Strangio, definito dagli stessi militari "pericoloso". Strangio, in fuga da un anno, è stato rintracciato a Rose, piccolo centro del Cosentino. Si nascondeva in un appartamento all'ultimo piano di un condominio nel centro abitato. Strangio, definito dai militari un "pluripregiudicato" e contiguo alla cosca Strangio-Janchi di San Luca, deve scontare una condanna a 14 anni di reclusione per narcotraffico internazionale per avere negoziato e gestito l'importazione di cocaina dal Sudamerica. (ansa)