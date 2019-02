PALERMO - Si sono rimboccati le maniche e, con pale e sacchetti, hanno rimosso i rifiuti che ormai da mesi erano abbandonati in via San Cristoforo, una traversa di via Roma. Protagonisti dell’iniziativa commercianti e residenti del centro storico di Palermo. “L’iniziativa – spiega il vicepresidente della Prima circoscrizione, Antonio Nicolao – si è avolta grazie all’omaggio dello scarrabile da parte della ditta “Bf scavi di Francesco Brusa”, alla Polizia municipale che ha interdetto il traffico e alla Rap che ha portato via tutti gli ingombranti e permesso di far ritornare quel sito libero e pulito.”“La voglia di dare un contributo pratico -racconta Giovanni Iervolino, commerciante - nasce anche dal fatto che, tra i commercianti, vi era una sorta di stanchezza nel vedere turisti fotografare questa discarica a cielo aperto e soprattutto nel vederla crescere ogni giorno, tanto da impedire l’accesso all’alloggio dei contatori dell’acqua”.“Residenti, migranti e adesso i commercianti, tutti per il bene comune - conclude Nicolao -ringrazio Perez Giuseppe, Roberto Capozza e Mohammed Sobuj che si sono adoperati, si sta sempre di più diffondendo la voglia di dare un contributo in favore della città”.