Alcune persone sarebbero rimaste intrappolate tra le macerie di un'abitazione nella zona sud di Avezzano dove questa mattina è avvenuta un'esplosione: in soccorso sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118; non si conosce al momento la causa dell'esplosione. Sul posto stanno operando anche i carabinieri.Due persone sono rimaste ferite nel crollo di un'abitazione nella zona sud di Avezzano a causa di un'esplosione le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Un uomo di 53 anni è stato estratto vivo dalle macerie, e le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi; l'altra persona coinvolta sarebbe un vicino di casa.