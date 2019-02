Da martedì ci saranno quasi 20 miliardi di euro in circolazione nell'economia siciliana. E quello che faccio oggi e che ho fatto in questi giorni è un ragionamento strettamente economico:

abbiamo dato la possibilità agli amministratori di avviare tutto e consentire la programmazione. Una cosa che non succedeva ormai da anni. Un grande risultato".

I grillini in Aula hanno messo le mani avanti però: "Quando Roma bloccherà tutto perché stiamo usando somme che non abbiamo ancora, non venite a raccontarci che sono stati i cattivoni del governo nazionale, perché noi lo stiamo dicendo adesso: questa operazione non si può fare". E a Palazzo Chigi ci sono anche loro, i rappresentanti del Movimento 5 stelle. Movimento a cui il presidente Nello Musumeci, anche nel momento di maggior difficoltà, ha rifiutato la mano tesa.

"Non mi sono mai preoccupato di queste tattiche politiche - conclude Armao -. Tra istituzioni non si cerca amicizia, ma una relazione leale. Il governo nazionale ha adottato un ordine del giorno che va nella direzione del ripianamento del disavanzo in 30 anni e l'interlocuzione con il Ministero dell'Economia è avviata, quindi non ho motivo di temere conseguenze per il legittimo no al ribaltone del presidente. I rapporti con il governo romano sono da sempre molto corretti".

. Saremmo stati folli a lasciare la Sicilia sospesa in un altro esercizio provvisorio solo per paura di dover rimodulare tra 60 giorni, nell'eventualità di un 'no' da Roma, l'1% della spesa corrente". A snocciolare i numeri della manovra,dall'Assemblea regionale siciliana, è l'assessore all'Economiail vicepresidente della Regione mette cifre una di seguito all'altra: "La manovra vale complessivamente per il triennio 60 miliardi di euro, 20 miliardi solo nel 2019, di cui 15 sono di spesa corrente. Di questi 15 miliardi,al ripianamento. Per l'1% della spesa, io non lascio la macchina con il freno a mano inserito. Perché chi chiedeva ancora l'esercizio provvisorio - dice - era questo che voleva: far camminare la macchina con il freno a mano. Quale padre di famiglia non l'avrebbe fatto?".per il risultato ottenuto con l'approvazione di Bilancio e Finanziaria a metà febbraio: "