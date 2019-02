“I tagli effettuati in maniera scriteriata ed assolutamente non proporzionale all’importanza ed alla grandezza degli enti, - aggiunge - rischiano di incidere in maniera spropositata sui teatri. Non é ammissibile - prosegue Barbagallo - che gli oltre 4 milioni di risparmio previsti dal governo, vengano decurtati principalmente dagli stanziamenti a favore del teatro Bellini , dall’Orchestra sinfonica oltre che in maniera ancora più devastante dalle somme destinate al teatro Vittorio Emanuele di Messina.

La scure del governo Musumeci - conclude - si è abbattuta sui capitoli destinati alla cultura, le cui coperture sono state approvate dopo tre richieste di voto segreto avanzate dai componenti della maggioranza, senza alcuna regola di proporzionalità danneggiando un settore importante qual è quello che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della Sicilia”.

"Nonostante le concitate fasi di approvazione della legge finanziaria abbiano limitato la possibilità di introdurre alcune norme specifiche ed urgenti per il mondo della scuola, non posso che osservare come la manovra contabile del governo abbia consentito di sconfessare le cassandre che avevano ventilato la contrazione delle risorse destinate all'istruzione scolastica e universitaria". Lo afferma l'assessore all'Istruzione e alla Formazione professionale,. "Infatti, nella riformulazione tecnica di bilancio, sono stati rimpinguati, fino all'equivalenza con gli stanziamenti dell'anno precedente, - aggiunge - capitoli di spesa strategici destinati ai consorzi universitari, agli Ersu per il diritto allo studio, alle scuole paritarie e all'assolvimento dell'obbligo scolastico in formazione professionale". "Ne' hanno subito penalizzazioni, rispetto all'esercizio precedente,- osserva - le voci relative al funzionamento degli istituti scolastici statali e regionali. Alla vigilia della prossima trattazione parlamentare della legge per il diritto allo studio, conforta rilevare che la spesa pubblica per l'istruzione si conferma una priorità per il governo Musumeci e per il Parlamento siciliano"."Abbiamo lavorato per dare una finanziaria alla Regione che non fosse lacrime e sangue. In parlamento, con senso di responsabilità, si è posto rimedio alle falle che interessavano i capitoli di settori come quello agicolo-forestale e culturale". Lo afferma, capogruppo dell'Udc all'Assemblea regionale siciliana. "Sono stati garantiti i fondi, ad esempio, all'Esa, ai Consorzi di Bonifica ed ai Teatri siciliani. La maggioranza è andata avanti a ranghi completi senza per questo voler lanciare sfide al governo nazionale, poiché siamo certi che la trattativa portata avanti dal presidente Musumeci e dall'assessore Armao, per spalmare l'intero disavanzo in trent'anni, andrà a buon fine anche contro ogni menagramo che avrebbe voluto far saltare questa legge di stabilità", aggiunge. Per Lo Curto: "Del resto i problemi determinatisi sui conti regionali sono la conseguenza dell'adeguamento della contabilità pubblica regionale al decreto legislativo 118.Sappiamo però che con questo governo guidato da Nello Musumeci è finito il tempo dei Mandrake che gestivano i conti e poi lasciavano debiti. Abbiamo intrapreso un percorso fatto di serietà, responsabilità e trasparenza che i cittadini apprezzeranno"."Una manovra pessima e senza prospettive, frutto di artifici contabili più che di vere risorse e con tante norme ad alto rischio impugnativa". Con queste motivazioni il M5s, spiega in una nota, ha "votato no a una Finanziaria di cui non ha condiviso quasi nulla". "Questo governo irresponsabile - afferma il capogruppo- appende i destini di migliaia di lavoratori alle decisioni di Roma, ma non provi a scaricare sull'esecutivo nazionale le proprie colpe e inettitudini. Con senso di responsabilità siamo rimasti in aula, condividendo alcune norme e provando a rendere meno peggiore il testo con alcuni emendamenti, ma l'impianto era veramente pessimo". "Musumeci ancora una volta - conclude Cappello - sì è dimostrato incapace di cercare strade, ma sarà abilissimo a trovare scuse. Peccato per lui che i siciliani, con l'acqua alla gola, ormai non gli credano più".“La bocciatura con voto segreto dell’emendamento Pd che chiedeva il ripristino dello stanziamento 2018, apre per i teatri siciliani una stagione dura, che rischia di compromettere la sopravvivenza degli enti e la preparazione dei cartelloni”. Lo dice il parlamentare regionale Pd"Alla fine la montagna ha partorito il topolino. Approvata la finanziaria regionale più inutile della storia siciliana". Lo dice, parlamentare regionale del PD. "Musumeci un anno fa annunciava che con il 2019 sarebbe stata chiara la sua strategia di rilancio della Regione. Il risultato è il nulla. Anzi - continua Cracolici - per la prima volta intere categorie sociali avranno meno risorse dell’anno prima. Alcuni, come gli operai dei consorzi di bonifica, della meccanizzazione dell’ Esa e dei vivai Paulsen, hanno rischiato di non essere nem meno avviati al lavoro, per zero coperture nel bilancio. Solo grazie al PD sono stati spostati 20 milioni di euro, dai 30 milioni disponibili per nuove iniziative legislative (fondi globali). Insomma - conclude Cracolici - hanno provocato il disastro con la creazione di un buco di oltre 2,1 miliardi di euro, che una gestione più accorta avrebbe potuto evitare e che adesso rimette nelle mani del governo nazionale la soluzione dei problemi finanziari della Sicilia. Che Dio ci aiuti!".“Nella logica della pianificazione della mobilità ecosostenibile del trasporto pubblico locale abbiamo ritenuto fondamentale sostenere economicamente l’Amat di Palermo facendo stanziare in finanziaria ulteriori 4 milioni aggiuntivi rispetto allo stanziamento iniziale. Sul capitolo del Trasporto pubblico locale ora, complessivamente, ci sono 48 milioni anziché 44. Siamo convinti che questi fondi servano d’aiuto alle aziende partecipate comunali del settore che hanno già avviato la fase di progettazione per la realizzazione di nuove linee del tram, come l’Amat che sta lavorando per Palermo città sempre più europea e con migliori servizi”. Lo affermano, rispettivamente deputato di Sicilia Futura e capogruppo di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana."La coalizione di governo che sostiene Nello Musumeci ha superato una prova difficile, contro tutto e tutti. Abbiamo dovuto fare letteralmente i conti con una pesante eredità, tuttavia la Finanziaria appena approvata è la migliore possibile in queste condizioni e per la prima volta negli ultimi 15 anni ha avuto il via libera dopo solo un mese di esercizio provvisorio". Lo afferma, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima, aggiungendo: «Sono stati scongiurati gran parte dei tagli previsti in un primo momento, garantendo ad esempio i necessari fondi alle categorie più deboli, all'Esa, ai consorzi di bonifica, ai forestali e al mondo della cultura e dello sport. Importanti pure il salvataggio di Riscossione Sicilia, la stabilizzazione del personale penitenziario sia medico che sanitario, le premialità per i Comuni virtuosi, l'incremento dei fondi per il trasporto pubblico locale con attenzione particolare all'Amat di Palermo e l'aver ribadito che il percorso di stabilizzazione di migliaia di precari degli enti locali potrà continuare. Confidiamo ora in una positiva interlocuzione con il governo nazionale». Infine, Aricò sottolinea: "La coalizione di governo ha anche condiviso alcune proposte delle opposizioni, dimostrando con i fatti che il nostro appello a un leale confronto in aula era sincero. Spiace, quindi, aver dovuto assistere anche ad atteggiamenti irresponsabili di chi si è nascosto dietro il voto segreto, anacronistico e da abolire prima possibile".