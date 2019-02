Che in tanti sgomitino per trovare un posto nella lista di Forza Italia non è un segreto. Tanto più se il capolista qui come nelle altre circoscrizioni resterà Silvio Berlusconi. I posti disponibili per candidati maschi restano quattro (o addirittura tre se si voterà in Gran Bretagna). Tra i papabili c'è Basilio Catanoso, esponente dell'area ex An. Si era parlato di Giulio Tantillo, che però ha fatto un passo indietro all'indomani della visita a Palermo di Antonio Tajani. Anche il nome di Gaetano Armao è circolato come quello di un possibile candidato. E poi c'è l'Udc, che è stretta alleata di Forza Italia e che potrebbe cercare spazio proprio nelle Isole per il suo leader Lorenzo Cesa. Insomma, far quadrare il cerchio non sarà semplice e la patata bollente scotta nelle mani di Micciché. Ma l'intesa che riguarda Romano porta l'imprimatur di Berlusconi in persona: una blindatura di cui è difficile pensare che il commissario siciliano non possa tenere conto.

e dopo un vertice romano con Silvio Berlusconi comunica come un dato di fatto la sua candidatura alle Europee nella lista di Forza Italia. Ma la mossa del leader di Cantiere Popolare, frutto di un'intesa raggiunta con il Cavaliere, ha subito provocato reazioni dentro Forza Italia in Sicilia con un intervento diche stoppa ogni fuga in avanti precisando che la lista è ancora tutta da costruire.membro dell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati e vice coordinatore di Forza Italia in Sicilia: "Nelle liste elettorali guidate da Berlusconi per le prossime europee ci sarà, senz'altro, spazio a candidati che daranno conto di un completo coinvolgimento delle forze sociali, economiche e associative del paese che si riconoscono nella famiglia del popolarismo europeo ma ritengo, francamente, prematuro, se non poco rispettoso, indicare candidature".Scoma reclama una “precedenza” per i forzisti storici: "Mi auguro che, negli otto nomi che alla fine comporranno l'elenco elettorale della Circoscrizione Isole, sia data precedenza a chi ha sempre indossato la maglia di Forza Italia. - aggiunge - Rivolgo un appello al coordinatore Miccichè affinché non consenta degli innesti che risulterebbero un' ingiustizia nei confronti di chi ci ha sempre creduto, conclude"., ma per le prossime Europee ad oggi non ci sono candidature confermate”. Così il commissario di Forza Italia in Sicilia, che aggiunge: “In ogni caso, c’è ampia disponibilità da parte mia nel valutare insieme la composizione delle liste, al fine di garantire spazio a tutte quelle forze che si riconoscono nei valori liberali e moderati”.