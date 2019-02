contro i prezzi troppo bassi del cosiddetto "oro bianco" e la concorrenza dei prodotti provenienti dall'estero.

"Ormai siamo alla fame - affermavano alcuni di loro - non possiamo andare più avanti, dobbiamo andare a chiedere l'elemosina. Il nostro lavoro non viene valorizzato e viene pagato poco più di 60 centesimi". Per i dimostranti "è necessario che il governo si attivi, affinché non entrino nel circuito regionale le farine di latte o il latte in polvere da altre nazioni. Occorre - al contrario - combattere l'avanzata di chi fa concorrenza al nostro latte e commerciarlo con il giusto prezzo. Proteste stamattina anche a Enna, dove una ventina di pastori hanno bloccato la galleria d'ingresso a Regalbuto. Ma la mobilitazione sembra destinata a continuare: già fissate altre manifestazioni simili, fra cui una domenica prossima all'outlet Sicilia Village (sempre nel territorio ennese) e un'altra a Contessa Entellina, in provincia di Palermo.

una prospettiva tutt'altro che remota. Si consideri infatti che la nostra regione possiede il 10% del patrimonio ovino da latte di tutta Italia, una percentuale che la pone al secondo posto, proprio dietro la Sardegna. Tra le varie specie prodotte in Sicilia, l'80% deriva da vacche e bufale, mentre la restante parte viene munto da capre e pecore. I numeri più alti nelle province di Palermo e Messina, dove si contano complessivamente quasi la metà dei 10mila allevamenti zootecnici bovini e o ovi-caprini presenti su tutto il territorio regionale.

Il presidente Nello Musumeci ha già fissato per martedì 19 a Palazzo d'Orleans un incontro per affrontare l'emergenza. Al tavolo siederanno anche l'assessore regionale all'Agricoltura Edy Bandiera,

il dirigente generale del dipartimento Agricoltura, Carmelo Frittitta e i responsabili della sanità veterinaria. L'invito è stato esteso ai rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori, e a quelli di Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri.

Cifre importanti, insomma, che sembrano aver spinto la Regione a correre subito ai ripari, per evitare un "contagio" della situazione sarda.