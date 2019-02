nell’ambito del reddito di inclusione, grazie ai fondi Pon. Palazzo delle Aquile ha infatti pubblicato una manifestazione di interesse per l’avvio delle attività presso le aziende che fungano da sostegno all’inclusione attiva e al Rei per soggetti in condizioni difficili, già in carico dei servizi di assistenza sociale del distretto socio-sanitario 42.del lavoro per sostenere le famiglie in difficoltà e che sono dentro i progetti personalizzati del Rei e del prossimo Reddito di Cittadinanza – spiega l’assessore Giuseppe Mattina - Con questo avviso chiediamo alle agenzie per il lavoro di collaborare con l'amministrazione per l'attivazione dei tirocini. Stimiamo di attivare nei prossimi mesi all'interno dei progetti personalizzati almeno 1.250 percorsi, l’unica modalità che conosciamo per contrastare la povertà è la presa in carico e l'accompagnamento all'autonomia”.inviando una Pec a contrastoallapoverta@cert.comune.palermo.it grazie al modulo presente sul sito del Comune . I tirocini dureranno sei mesi e concludersi comunque entro l’anno, salvo proroga del Pon.